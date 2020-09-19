مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم تعلن اجراء نقاش مباشر حول معوقات السلام في اليمن

سیتم اجراء نقاش مباشر حول "معوقات السلام في اليمن" بجهود مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم مع رئیس مرکز هدی القرآن للدراسات الإستراتیجیة والمحلل والخبیر الیمني الأستاذ حامد البخیتي.

سیناقش خبیر مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم في هذا الحوار محاور عدة کأسباب استمرار الحرب في الیمن ومعوقات السلام وإمکانیة صنع السلام في المستقبل القریب مع الأستاذ حامد البخیتي.

مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم هي منظمة غير حكومية التی لديها أهداف دولية في طريقها إلى تعزيز ثقافة الحوار والتضامن والسلام العالمي.

ستقیم المؤسسة هذا الحوار يوم السبت في 19 من سبتمبر 2020 علی أعتاب الیوم العالمي للسلام في الساعة الخامسة مساء بتوقیت مکة المکرمة.

سیبث الحوار مباشرة في الفضاء الإلكتروني وتحدیداً علی صفحة انستغرام للمؤسسة التضامن والحوار بین الأمم (@FODASUN).

یجدر الذکر أن الحرب في الیمن استمرت خلال أکثر من 2000 یوم الماضیة وانتهت بأکثر من 40 ألف ضحیة بین قتیل وجریح./انتهى/