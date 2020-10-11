وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سیتم اجراء ندوة افتراضیة حول “العلاقات الإیرانیة العراقیة في المجالات العلمیة” بجهود مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم والتي تهدف الى تقوية الاواصر الاخويه والروابط العلميه بين الشعبين الشقيقين.

سیلقی الدکتور کاظم عبد فریح الموسوي أستاذ آداب اللغة العربية في جامعة میسان والدکتور منیر عبدالجلیل أستاذ الهندسة المیکانیکیة في جامعة البصرة والدکتور جعفر السلیطي أستاذ الهندسة المیکانیکیة في جامعة البصرة کلماتهم في هذه الندوة في محاور کتعلم اللغة العربیة والأدب العربي وعلاقات الجامعات والمؤسسات الأکادیمیة وفي مجال التقنیة والهندسة.

ستقیم المؤسسة هذه الندوة يوم الثلاثاء 13 من اکتوبر 2020 في الساعة السادسة مساء بتوقیت مکة المکرمة. سیبث الحوار مباشرة في الفضاء الإلكتروني وتحدیداً علی صفحة إنستغرام لمؤسسة التضامن والحوار بین الأمم (@FODASUN)