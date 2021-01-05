طلاب العراق في ایران، سفراء تعزیز الحوار بین البلدین

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مسؤول العلاقات العامة للموسسة سیتم اجراء حوار مباشر حول حضور الطلبة العراقیین في إیران واوضاعهم الدراسي والمعیشي بجهود من مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم مع رئیس “تجمع الجامعیین العراقیین في إیران” الأستاذ ابوالحسن الطحان.

وستجري المؤسسة هذا الحوار يوم الأربعاء 6 من ینایر 2021 في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقیت بغداد.

ویتم بث الحوار مباشرة علی الشبکة الافتراضیة وتحدیداً علی صفحة إنستغرام للمؤسسة التضامن والحوار بین الأمم (@FODASUN).

سیناقش في هذا الحوار محاور عدة منها جالیة الجامعیین العراقیین واختصاصاتهم، وسبب رغبة العراقیین للدراسة في الجامعات الإیرانیة، ووضعهم المعیشي بعد تفشي وباء کورونا.

ومما سیتم النقاش حوله برامج الشباب الجامعیین ودورهم في تعزیز ثقافة الحوار بین البلدین.

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