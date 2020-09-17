  1. السياسة
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٢٣ م

مسيرة احتجاجية في طهران تندد بتطبيع العلاقات بين حكام العرب ونظام الاحتلال

مسيرة احتجاجية في طهران تندد بتطبيع العلاقات بين حكام العرب ونظام الاحتلال

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عددًا من الأشخاص في طهران، ظهر اليوم، تجمعوا في ساحة فلسطين وأمام السفارة الفلسطينية في إيران تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ونددوا بأي تطبيع للعلاقات بين بعض الدول العربية ونظام الاحتلال الصهيوني.

وحمل المتظاهرون في طهران لافتات تدين تهور النظام الصهيوني المحتل كتب عليها "إسرائيل، إسرائيل، بذرة الفساد" و "الله سيدمر السعودية والصهاينة والولايات المتحدة". "الكيان الصهيوني بيت العنكبوت ومصير اسرائيل الدمار والسقوط".

ووقع المتظاهرون، ومن بينهم طلاب وطالبات وأشخاص عاديون ورجال أعمال محليون، عريضة في نهاية المسيرة يدينون فيها أي علاقات بنظام الاحتلال الصهيوني.

وفي نص هذه الرسالة، تمت كتابة احتجاج نيابة عن الحكومة الايرانية: ندين هذه الخطوة التي قامت بها حكومة الإمارات ونظام آل خليفة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.

رمز الخبر 1907709

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