قائد الحرس الثوري يتوعد بأخذ الثأر لدم الشهيد سليماني

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم الاستعراض الصباحي لمسؤولي وكوادر اركان القيادة العامة للحرس الثوري، قال اللواء سلامي ردا على التبجحات الاخيرة للرئيس الاميركي: السيد ترامب؛ ان انتقامنا لدم قائدنا الكبير سيكون حاسما وجديا وحقيقيا، لكننا اصحاب شرف وإباء وننتقم برجولة وعدالة؛ هل تتصور اننا سنستهدف امرأة سفيرة في جنوب افريقيا؟ كلا، سنستهدف الضالعين بصورة مباشرة وغير مباشرة في اغتيال هذا الرجل العظيم واعلم بانه سيتم استهداف من كان ضالعا في هذه القضية وهذه رسالة جادة.

واضاف: انكم تهددوننا بهجوم مضاعف الف مرة؛ اننا نعرفكم؛ حينما ضربنا قاعدة "عين الاسد" افترضنا بانكم ستردون وكنا قد اعددنا مئات الصواريخ لتدمير امكانياتكم.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان العدو مرصود من قبلنا في كل مكان وان لزم الامر ستطاله نيراننا، متوعدا ترامب بانه "لو نقصت شعرة واحدة من اي ايراني فاننا سننتف كل ريشكم" معتبرا هذا تهديدا جادا سيتم اثباته عمليا.