  1. السياسة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٠ م

قائد الحرس الثوري يتوعد بأخذ الثأر لدم الشهيد سليماني

قائد الحرس الثوري يتوعد بأخذ الثأر لدم الشهيد سليماني

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، بان الانتقام لدم الشهيد القائد قاسم سليماني سيكون حاسما وجديا وحقيقيا وسيطال الضالعين في اغتياله بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم الاستعراض الصباحي لمسؤولي وكوادر اركان القيادة العامة للحرس الثوري، قال اللواء سلامي ردا على التبجحات الاخيرة للرئيس الاميركي: السيد ترامب؛ ان انتقامنا لدم قائدنا الكبير سيكون حاسما وجديا وحقيقيا، لكننا اصحاب شرف وإباء وننتقم برجولة وعدالة؛ هل تتصور اننا سنستهدف امرأة سفيرة في جنوب افريقيا؟ كلا، سنستهدف الضالعين بصورة مباشرة وغير مباشرة في اغتيال هذا الرجل العظيم واعلم بانه سيتم استهداف من كان ضالعا في هذه القضية وهذه رسالة جادة.    

واضاف: انكم تهددوننا بهجوم مضاعف الف مرة؛ اننا نعرفكم؛ حينما ضربنا قاعدة "عين الاسد" افترضنا بانكم ستردون وكنا قد اعددنا مئات الصواريخ لتدمير امكانياتكم.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان العدو مرصود من قبلنا في كل مكان وان لزم الامر ستطاله نيراننا، متوعدا ترامب بانه "لو نقصت شعرة واحدة من اي ايراني فاننا سننتف كل ريشكم" معتبرا هذا تهديدا جادا سيتم اثباته عمليا.

رمز الخبر 1907731

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