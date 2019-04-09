قائد الحرس الثوري: لا نعبأ بالعقوبات والتهديدات الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي.

وتطرق اللواء جعفري إلى الإجراء الأميركي الأخير في تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، واعتبر قائد الحرس هذه الخطوة على أنها هبة من ترامب إلى الحرس بمناسبة يوم الحرس الثوري.

وأكد أن قوات الحرس الثوري الإسلامي لا تكترث أبدا ولا تخشى التهديدات والحظر الذي تفرضه السلطات الأميركية ضدها.

من جانبه قال القائد العام للجيش الإيراني خلال هذا اللقاء أنه "جريا على العادة في هذه الأيام يقدم تهانيه لقوات الحرس الثوري"، وأضاف: " إن التصريحات الواهنة والسخفية للأميركيين دفعتنا لنؤكد من جديد إننا سنبقى إلى جانب الحرس الثوري في مواجهة الأعداء حتى آخر رمق في حياتنا"./انتهى/