"الحرس الثوري" يتوعد بأخذ الثأر لدم الشهيد سليماني.. من المدرجون على قائمة الثأر ؟

وكالة مهر للأنباء، مهدي عزيزي: أكد القائد العالم للحرس الثوري أن أيا من الذين تورطوا في اغتيال الشهيد سليماني سيتم استهدافهم، وهذا يعني أن قائمة هؤلاء الجناة قائمة مفتوحة وكبيرة وتشمل العديد من الشخصيات، ولهذا السبب فهناك العديد من التكهنات التي تطرح نفسها بهذا الخصوص.

قد تضم القائمة الإيرانية كبار المتهمين الأمريكيين، على رأسهم دونالد ترامب، ومايك بومبيو، ومارك إسبر، الذين يجب أن يكونوا قلقين إلى الأبد إزاء الانتقام الإيراني الحاسم.

ولكن إذا أرادت طهران الانتقام من امرأة أمريكية فلن تكون تلك السيدة سوى رئيسة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل، وهي التي لعبت دورا أساسيا في التخطيط والتجسس واغتيال الشهيد قاسم سليماني.

الجدير بالذكر أن قائمة الانتقام تحتوي على طبقة ثانية من الأشخاص أيضا، قد تكون فيها دائرة الانتقام أقرب إليهم من الآخرين، حيث قد تشمل المسؤوليين العسكريين والاستخباراتيين والسياسيين الأمريكيين في المنطقة، الموجودين حاليا في الدول الجوار أو يزورون المنطقة بين الحين والآخر، والذين لعبوا دورا مباشرا أو غير مباشر في اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

ولكن الطبقة الثالثة من الأشخاص، ستكون لها قيمة استخباراتية عالية، وقد تضم القادة والضباط الذين شاركو بشكل ميداني في عملية الاغتيال. /انتهى/