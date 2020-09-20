قائد الحرس الثوري: كنا قد اعددنا مئات الصواريخ لما بعد الهجوم على "عين الاسد"

وقال اللواء سلامي في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت، حول التهديدات العسكرية الاميركية لايران: انني اطمئن بان اي قوة ومنها اميركا لا تمتلك ظروف فرض حرب جديدة على الشعب الايراني ولا ينبغي ابدا الشعور بالقلق من المبالغات التي يطرحها الرئيس الاميركي، فحينما يكون زعيم دولة ما تسمى بدولة كبرى مثل اميركا مفتقدا لاي معرفة وتجربة سياسية لازمة ومعرفة دقيقة عن القدرة العسكرية فمن الطبيعي انه يلجأ الى طرح اعداد مبالغ فيها.

واكد بان مثل هذه القوى تعيش في المبالغات على الدوام وان جزءا من قدراتها يعود للترهيب المبالغ فيه واضاف، ان اميركا لا تمتلك ابدا ظروف شن حرب جديدة لاسيما مع ايران وان ايا من مؤشرات القدرة في اميركا ونظامها السياسي لا توجه نحو الحرب.

*الجيش الاميركي جيش متهالك ومرهق

وقال اللواء سلامي، انه وبسبب سوء التدبير وزوال العقل السياسي لقادة اميركا والانحطاط في التدبير الذي بلغ ذروته في عهد ترامب، فقد تحول الجيش الاميركي الى جيش متهالك ومرهق ولا يمتلك قدرة الانتشار على الارض والاسلحة التي بحوزته تعود الى عدة عقود مضت وفقد قدرته على التحديث والروح المعنوية لجنودهم هابطة جدا.

*قادرون على السيطرة على جميع القواعد الاميركية في المنطقة

وتابع قائد الحرس الثوري بان المجتمع الاميركي لا يتحمل ضحايا جديدة لان الحرب مع ايران ستكون مختلفة ولو اراد الاميركيون خوض الحرب ضدنا فعليهم ان يتواجدوا في المنطقة لانهم لا يمكنهم محاربتنا من خارجها وحينما يتواجدون في المنطقة سيكونون في مرمى نيراننا ونحن قادرون على تدمير والسيطرة على جميع مصالحهم وقواعدهم في المنطقة. نحن قادرون على كنسهم من المنطقة.

*نمتلك الادوات اللازمة للانتصار على اميركا

واكد اللواء سلامي بان القدرات التي وفرناها اليوم هي على اساس أسوأ الاحتمالات للحرب مع اميركا والتحالف الذي معها واضاف، لقد وفرنا الوسائل اللازمة لحرب واسعة في البحر والبر والجو وبناء على هذا المنطق قمنا بتنمية قدراتنا الدفاعية لننتصر في حرب واسعة مع اميركا.

*نمتلك آلاف الكتائب البرية

واكد القائد العام للحرس الثوري باننا نمتلك آلاف الكتائب البرية التي لو تحركت ستقوم بالسيطرة وتدمير جميع المصالح الاميركية في المنطقة، وليس امام اميركا سوى سبيلين؛ إما البقاء وتحمل الهزيمة وإما الرحيل وتحمل الهزيمة ايضا.

*كنا قد اعددنا مئات الصواريخ لما بعد الهجوم على "عين الاسد"

واعتبر ان الاميركيين ليسوا مجانين ليجعلوا انفسهم امام مثل هذه القوات المسلحة المقتدرة وقال، انه حينما ضربنا قاعدة "عين الاسد" كنا قد اعددنا مئات الصواريخ فيما لو كانوا قد ردوا على ضربتنا.

واعتبر الصواريخ جزءا صغيرا من قدرات البلاد الدفاعية واكد بان لا قوة قادرة على الوقوف امامها واضاف، اننا لا نخشى اي حرب وقادرون على ملاحقة العدو وتدميره./انتهى/