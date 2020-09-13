12 فيلما يتنافسون على الجوائز مهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16 

وافادت وکالة مهر للانباء أعلنت لجنة اختيار قسم "مهرجان المهرجانات" بالمهرجان الدولي لأفلام المقاومة السادس عشر أسماء 12 فيلما تم اختيارها في هذا القسم.

ومن بين الافلام المنتخبة في قسم مهرجان المهرجانات، فيلم "الوكالة الزجاجية" و فيلم "من نهر كرخه حتى نهر الراين" (للمخرج ابراهيم حاتمي كيا)، المتبقي (للمخرج سيف الله داد)، السفر الى تشزابه (رسول ملاقلي بور) ، الصمود وسط الغبار (محمد حسين مهدويان)، يوم الواقعة (شهرام اسدي)، الاخدود 143 (نرجس آبيار)، كيميا (احمد رضا درويش)، الفيلائيون (منير قيدي)، ابن الرمال (محمد علي باشه اهنجر)، هول في النار (عزيز الله حميدنجاد).

في قسم "مهرجان المهرجانات" بالمهرجان الدولي السادس عشر لأفلام المقاومة، تُعرض أعمال من سينما الثورة الإسلامية والمقاومة والدفاع المقدس، التي حازت على جائزة "أفضل فيلم" في جميع المهرجانات المحلية خلال الأربعين عامًا الماضية، من بين انواع الافلام القصصية والوثائقية وتله فيلم والقصيرة والرسوم المتحركة والفيديو.

وستمنح لجنة التحكيم في هذا القسم ثمانية تماثيل صغيرة ودبلومات شرف لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم تلفزيوني وأفضل فيلم وثائقي وفيلم وثائقي قصير وفيلم قصير روائي وأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل فيلم رسوم متحركة قصير وأفضل فيديو موسيقي.



*الأعمال الوثائقية في قسم مهرجان المهرجانات

كما كشفت لجنة اختيار قسم "مهرجان المهرجانات عن عشر أفلام تمثّل الأعمال الوثائقية المختارة لهذا القسم.

ومن بين الافلام الوثائقية القصيرة المنتخبة: فيلم رسالة من دمشق (مهدي ابراهيم خاني)، ايميليا (روح الله اكبري)، دلندروا (امير بذيرفته)، لوتوس (محمد رضا وطن دوست)، أبو حميظه (محمد علي فارسي)، الجزيرة الفارسية (سيد محمد علي صدري نيا)، سارو (محمد عبداللهي)، سفينة نوح (سودابه باباغب)، نظير الروح (احمد نيكفرجام) و فيلم عشق الوطن (مرتضى بايه شناس).

كما وستتنافس أفلام: آخر ايام الشتاء (محمد حسين مهدويان)، مذكرات مراسل حربي (وحيد تشاووش)، القيامة (محمد علي فارسي)، نساء بحلقات باروكية (رضا فرهمند)، الحياة في المرتفعات (عزيزالله حميدنجاد)، زمناكو (مهدي قربانبور)، كويرس بلدي الصغير (سعيد صادقي)، رصاص كالمطر (مرتضى بايه شناس حسين مومن)، الأخوة (مهدي نقويان)، انظر خلف الاعلان/كشمير (محسن برمهاني)، الجسر (امير حسين نوروزي) وفيلم عدم اكتمال ابنتي سمية (مرتضى بايه شناس).



*لجنة التحكيم

واختير 7 حكّام للجنة تحكيم الأفلام في قسم "مهرجان المهرجانات"، من ضمن: مهدي سجادجي، ومنوشهر شاهسافاري ، وجمال شورجة ، وجواد شمقدري ، وناصر شفق ، ومحمد علي نجفي، وسيد ضياء هاشمي.

وتنعقد المرحلة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي تتضمن أربعة أقسام ثلاثة منها محلية (صناع الافلام التعبويين – التحقيقات السينمائية حول الدفاع المقدس – مهرجان المهرجانات) وقسم آخر مخصص لجائحة كورونا تحت عنوان (المدافعون عن الصحّة)، في أسبوع ذكرى الدفاع المقدّس في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.