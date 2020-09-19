یومیات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

_ اعلان استياء الحكومة العراقية من توقيع اتفاقية 1875 (معاهدة الجزائر) وشروطها في 26/7/1980

_ هجوم جيش البعث العراقي حاجزي بندر جوق وبرار عزيز في المنطقة العامة بقصر شيرين واستشهاد 21 ضابط من الحاجزین في 12/8/1980

_ هجوم جيش البعث العراقي حاجزي دهلوران ونفتشهر في 5/10/1980

_ أول هجوم جوي وبري للجيش البعثي العراقي على حواجز مدن إيلام وقصر شيرين وخرمشهر وخسرو آباد ونفتشهر وسومار في 7/10/1980

_ تسليم مذكرة من الحكومة العراقية للسفير الإيراني في بغداد بشأن عودة الأراضي (المزعومة) المحتلة إلى العراق في 7/10/1980

_ احتلال الجیش البعثي نقطة تفتيش زين القوس والمناطق المحيطة بها بعد تقديم مذكرتين لمسؤول جمهورية إيران الإسلامية في بغداد والجدیر بالذکر ان تم التنازل عن هذه المناطق لإيران بموجب المعاهدة الجزائرية لعام 1975 التي حضرها صدام و امضا علیها في 8/10/1980

_ هجوم بري وجوي للجيش البعثي العراقي على مدن خرمشهر ونفتشهر وقصر شيرين ونقاط التفتيش الحدودية في جنوب وغرب إيران في 9/10/1980

_ اشتباكات بين حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وغزاة جيش البعث العراقي عند نقاط التفتيش الحدودية في صالح أباد وإيلام ومهران ونفتشهر وطلائیة وقصر شيرين. و تسلیم المذکرة الثالثة لإيران في 10/10/1980

_ كلمة صدام في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية حول استعادة الاراضي العراقية علی حد تعبیره من ايران 11/10/1980