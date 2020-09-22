يوميات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة/الجزء الرابع

_ احتلال مدینة سربل ذهاب من قبل الجيش العراقي الغازي ، مما أدى إلى تدمير المدينة واستشهاد 95 من سكانها.

مدینة سربول ذهاب إحدى مدن محافظة كرمانشاه الإيرانية واهلها أكراد ويتحدثون الكردية. هي واحدة من أقدم المدن في العالم اي ثامن أقدم مدينة في العالم. فیها آثار حجریة تنتمي إلى حوالي 2000 قبل الميلاد. مساحتها 1271 كم غربي جمهورية إيران الإسلامية على طريق طهران - بغداد الدولي يسمى طريق كربلاء. يبلغ عمرها أكثر من 2800 قبل الميلاد ، وتقع على بعد 665 كم من طهران.

قدم ابناء هذه المدینة خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس، 803 شهداء و 163 اسیر في السجون الصدامیة و 840 من المعاقین في الحرب المفروضة.

_ عقد اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما أدى إلى إصدار بيان يدعو الأطراف إلى التخلي عن العمل العسكري وحل الخلافات بالطرق السلمية نظراً لمخاطر توسعة الحرب.

/انتهی/