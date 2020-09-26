یومیات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة/ الجزء الخامس

23/9/1980
_ احتلال جيش البعث البعثي لمدن مهران وسومار ونفتشهر وغارات جوية على مناطق ومنشآت غنية بالنفط في جزيرة خارك
23/9/1980
_ بدء حصار مدینة خرمشهر من قبل جيش البعثي
_ الاعلان عن دعم المملكة العربية السعودية والكويت للعراق في الحرب ضد جمهورية إيران الإسلاميةعلی بي بي سي
25/9/1980
_ عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الراهن للحرب بين النظام البعثي و ایران
_ قصف مدفعي عراقي على مدينة خرمشهر خلف 50 شهیدا و140 جريحًا.
_ خلفت غارة جوية للجيش البعثي على منطقة سكنية بالأهواز 18 شهیدا و91 جريحاً
27/9/1980
_ اعلان العراق باحتلال خرمشهر لتحطيم معنويات الجیش و الحرس الثوري و القوی والمدنیین
_ اصدار القرار رقم 479 من مجلس الأمن الدولي (أول قرار للمجلس بشأن الحرب المفروضة) دون استخدام إدانة غزو العراق واحتلاله لأجزاء من إيران دعا إلى حلول سلمية
28/9/1980
_ الرحلة الأولى لوفد المؤتمر الإسلامي (محمد ضياء الحق ، ياسر عرفات ،...) إلى طهران لإعلان وقف إطلاق النار في الحرب. وفي اليوم التالي، سافر الوفد إلى بغداد، ويبدو أن صدام حسين وافق على وقف إطلاق النار ، لكنه لم ينفذه.
_ أعلن صدام هدف غزوه لإيران، تعريب المنطقة بأكملها (الخليج الفارسي).
و بعد هذه الایام خلال السنوات الثماني:
_ اعلنت الاردن دعمها للعراق
_ تم قصف مناطق سکنیة لمدن اندیمشك ودزفول وسوسنغرد وکرمانشاه
_ تم احتلال مدینتي موسيان ودهلران
_ تم احتلال مدینة خرمشهر بعد 34 یوما من المقاومة و تم تحریرها بعد سنة و7 اشهر
_ احتلال مدینة بستان ونهبها من قبل الجیش البعثي
_ حصر مدینة عبادان کاملة واحتلالها
_ القبض على وزير النفط الإيراني محمد جواد توندغویان والوفد المرافق له على طريق الأهواز - عبادان من قبل القوات البعثیة واستشهد نتيجة التعذيب الوحشي في معسكرات أسرى الحرب، ونقل جسده الطاهر إلى طهران في 17 ديسمبر 1991.
_ مقاومة اهالي مدینة سوسنغرد البطولیة امام الاحتلال البعثي وهجوم الجیش والحرس الایراني تم كسر حصار هذه المدينة وهربت قوات الاحتلال البعثية بخسائر فادحة.
_ هجوم كيماوي متکرر من قبل العراق علی المدن الایرانیة و حلبجة العراقیة بدعم السلاح الکیمیاوي الالماني
_ تسلم العراق طائرات من طراز F-1 Mirage من فرنسا و ... السلاح من الاتحاد السوفیتي و ..
یتبع...
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