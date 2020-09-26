  1. إيران
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٤١ م

یومیات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة/ الجزء الخامس

یومیات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة/ الجزء الخامس

يوميات موثقة خاصة بوكالة مهر للأنباء، عن أهم الأحداث المفصلية في حرب النظام البعثي والتي تحمل أهم عناوين "الدفاع المقدس". اليكم أهم هذه اليوميات الموثقة.

23/9/1980

_ احتلال جيش البعث البعثي لمدن مهران وسومار ونفتشهر وغارات جوية على مناطق ومنشآت غنية بالنفط في جزيرة خارك

23/9/1980

_ بدء حصار مدینة خرمشهر من قبل جيش البعثي

_ الاعلان عن دعم المملكة العربية السعودية والكويت للعراق في الحرب ضد جمهورية إيران الإسلاميةعلی بي بي سي

25/9/1980

_ عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الراهن للحرب بين النظام البعثي و ایران

_ قصف مدفعي عراقي على مدينة خرمشهر خلف 50 شهیدا و140 جريحًا.

_ خلفت غارة جوية للجيش البعثي على منطقة سكنية بالأهواز 18 شهیدا و91 جريحاً 

27/9/1980

_ اعلان العراق باحتلال خرمشهر لتحطيم معنويات الجیش و الحرس الثوري و القوی والمدنیین

_ اصدار القرار رقم 479 من مجلس الأمن الدولي (أول قرار للمجلس بشأن الحرب المفروضة) دون استخدام إدانة غزو العراق واحتلاله لأجزاء من إيران دعا إلى حلول سلمية

28/9/1980

_ الرحلة الأولى لوفد المؤتمر الإسلامي (محمد ضياء الحق ، ياسر عرفات ،...) إلى طهران لإعلان وقف إطلاق النار في الحرب. وفي اليوم التالي، سافر الوفد إلى بغداد، ويبدو أن صدام حسين وافق على وقف إطلاق النار ، لكنه لم ينفذه.

_ أعلن صدام هدف غزوه لإيران، تعريب المنطقة بأكملها (الخليج الفارسي).

و بعد هذه الایام خلال السنوات الثماني: 

_ اعلنت الاردن دعمها للعراق

_ تم قصف مناطق سکنیة لمدن اندیمشك ودزفول وسوسنغرد وکرمانشاه

_ تم احتلال مدینتي موسيان ودهلران 

_ تم احتلال مدینة خرمشهر بعد 34 یوما من المقاومة و تم تحریرها بعد سنة و7 اشهر

_ احتلال مدینة بستان ونهبها من قبل الجیش البعثي 

_ حصر مدینة عبادان کاملة واحتلالها 

_ القبض على وزير النفط الإيراني محمد جواد توندغویان والوفد المرافق له على طريق الأهواز - عبادان من قبل القوات البعثیة واستشهد نتيجة التعذيب الوحشي في معسكرات أسرى الحرب، ونقل جسده الطاهر إلى طهران في 17 ديسمبر 1991.

_ مقاومة اهالي مدینة سوسنغرد البطولیة امام الاحتلال البعثي وهجوم الجیش والحرس الایراني تم كسر حصار هذه المدينة وهربت قوات الاحتلال البعثية بخسائر فادحة.

_ هجوم كيماوي متکرر من قبل العراق علی المدن الایرانیة و حلبجة العراقیة بدعم السلاح الکیمیاوي الالماني 

_ تسلم العراق طائرات من طراز F-1 Mirage من فرنسا و ... السلاح من الاتحاد السوفیتي و ..

یتبع...

رمز الخبر 1907940

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