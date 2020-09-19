برلماني إيراني: لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد مولوي، أشار في تصريح صحفي اليوم السبت، الى بيان الاتحاد الاوروبي ومزاعمه في عدم التزام ايران بالاتفاق النووي، معرباً عن اسفه لان البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تزداد وقاحتها يوماً بعد يوم وتطلق التصريحات كما تشاء.

ولفت الى ان البلدان الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي لم تلتزم بأي من تعهداتها المصرح بها واتبعت مخطط اميركا بهذا الشأن حيث ينبغي القول أنها تفتقد لأي ارادة سياسية وهو مايثبت عدم استقلاليتها.

ونوه الى ان الاوروبيين نكثوا بوعودهم الجانبية ايضا كإطلاق قناتي اينستكس و "اس بي في" للتبادل المالي لذلك لايستطيعون ارغام ايران على القيام بأي عمل.

واشار الى تصريح بومبيو حول تفعيل "آلية الزناد" ضد ايران، عادّاً ترامب بأنه يبذل قصارى جهوده لاستخدام أي آلية متاحة للفوز بولاية جديدة والبقاء في البيت الابيض الا انه حين تكبد هزائم متتالية بات يتشبث بتفعيل "آلية الزناد" لعله يستطيع انقاذ نفسه الا ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي ولايحق لها استخدام هذه الآلية وإعادة الحظر الى ماقبل الاتفاق لذلك فإن تفسيرها لقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن لاقى الرفض حتى من قبل حلفائها الاوروبيين. /انتهى/