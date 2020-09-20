غوتيريش عن عودة عقوبات أميركا ضد إيران: لا أستطيع فعل شيء

غوتيريش قال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول"، وفق "رويترز".

وتابع: "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما، وكأن مثل هذا الشك غير موجود". وكان بومبيو، قد أعلن، السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال الشهر الماضي، إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

المصدر: سكاي نيوز