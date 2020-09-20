  1. السياسة
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٢٥ م

ردا على الإدعاء الأمريكي الأخير بعودة الحظر الدولي على إيران؛

بعيدي نجاد: واشنطن تواجه فشلا ذريعا في سياساتها المناوئة للاتفاق النووي

بعيدي نجاد: واشنطن تواجه فشلا ذريعا في سياساتها المناوئة للاتفاق النووي

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد اليوم الأحد، ردا على الإدعاء الأمريكي الأخير بعودة الحظر الدولي على إيران، إن مجلس الأمن أعلن معارضته لعودة الحظر على إيران، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة واجهت عزلة غير مسبوقة وفشلت سياستها المناهضة للاتفاق النووي فشلا ذريعا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حميد بعيدي نجاد كتب على صفحته في "تويتر": بعد 30 يوما من الطلب الأمريكي الأولي بإعادة 6 قرارات عقوبات للأمم المتحدة ضد إيران، أعلن مجلس الأمن، دون اتخاذ أي إجراء، معارضته للولايات المتحدة ووضع هذا الطلب في الارشيف، مشيرا الى ان الولايات المتحدة واجهت عزلة غير مسبوقة وفشلت سياستها المناهضة للاتفاق النووي فشلا ذريعا.

وكان بعيدي نجاد قد أعلن مؤخرا، إن معارضة مجلس الأمن الكاملة للقرار الأمريكي المقترح بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران دليل على عزلة إدارة واشنطن على المستوى الدولي.

وأضاف بعيدي نجاد في تغريدته: الضغوط الدولية القصوى على واشنطن لتغيير سياساتها بخصوص الاتفاق النووي الإيراني آخذة في الازدياد. /انتهى/

رمز الخبر 1907776

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