اعتقال صاحب قناة دجلة العراقیة جمال الكربولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنها ذكرت الانباء، أن قوة امنية طوقت فجر اليوم، منزلاً يشغله جمال الكربولي والنائب محمد الكربولي بعد اعتقال شقيقهما لؤي الكربولي.

واضافت، أن القوة اعتقلت رئيس حزب الحل بتهم فساد، واقتادته الى جهة مجهولة.

وجدیر بالذکر أنها قد أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد في العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الكربولي، صاحب قناة دجلة الفضائية بعدما عرضت شاشة قناة "دجلة طرب" التي يملكها أغانيَ في يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين علیه السلام.

وقالت المحكمة في بيان: "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق (الشيعة) وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات العراقي، فقد قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق"، حيث انه يمتلك قناتي "دجلة" المختصة بالاخبار ومتابعة الاحداث السياسية و"دجلة طرب" المختصة بالقضايا الفنية وخاصة الغنائية منها.

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