أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
* ابرار..
القائد العام لحرس الثورة محذرا ترامب .. انتقامنا لدماء الشهيد سليماني حتمي .
* رويش ملت ..
رئيس لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجية بمجلس الشورى..
( اعادة اجراءات الحظر الدولية ستؤدي لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
*كيهان ..
- الاجدر باوروبا بدلا من ارسال رسائل استعراضية العمل بتعهداتها بالاتفاق النووي اولا.
* سياست روز ..
- اصرار على الخيانة.. وزير خارجية الامارات يهنئ الصهاينة بالعبرية حلول العام اليهودي الجديد.
* مردم سالاري ..
- المجتمع الدولي لن يواكب دبلوماسية ترامب الجنونية .. أمريكا في طريق آلية الزناد المسدود.
* رسالت ..
- ادلة حول تورط الكيان الصهيوني الى جانب بن سلمان بجريمة قتل خاشقجي,
*جوان ..
_ عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في الامارات لكل من يعارض التطبيع.
*حمايت ..
- تناقضات بالبلاط السعودي.. تفجر خلافات بين الملك سلمان وولي عهده حول التطبيع .
* آفتاب يزد ..
- جدل ساخن بين ملك السعودية وولي العهد حول العلاقات مع الكيان الصهيوني.
* اطلاعات ..
- الشرطة المصرية تقمع بشدة مظاهرات مناهضة للسيسي في مدينة السويس شرق مصر .
* ايران ..
- باريس تكذب ادعاءات واشنطن بشأن خزن حزب الله مواد كيمياوية في فرنسا .
* قدس ..
- الرئيس الافغاني يحث حركة طالبان على الالتزام بوقف اطلاق النار ./انتهى/
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