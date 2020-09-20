أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

* ابرار..

القائد العام لحرس الثورة محذرا ترامب .. انتقامنا لدماء الشهيد سليماني حتمي .

* رويش ملت ..

رئيس لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجية بمجلس الشورى..

( اعادة اجراءات الحظر الدولية ستؤدي لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

*كيهان ..

- الاجدر باوروبا بدلا من ارسال رسائل استعراضية العمل بتعهداتها بالاتفاق النووي اولا.

* سياست روز ..

- اصرار على الخيانة.. وزير خارجية الامارات يهنئ الصهاينة بالعبرية حلول العام اليهودي الجديد.

* مردم سالاري ..

- المجتمع الدولي لن يواكب دبلوماسية ترامب الجنونية .. أمريكا في طريق آلية الزناد المسدود.

* رسالت ..

- ادلة حول تورط الكيان الصهيوني الى جانب بن سلمان بجريمة قتل خاشقجي,

*جوان ..

_ عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في الامارات لكل من يعارض التطبيع.

*حمايت ..

- تناقضات بالبلاط السعودي.. تفجر خلافات بين الملك سلمان وولي عهده حول التطبيع .

* آفتاب يزد ..

- جدل ساخن بين ملك السعودية وولي العهد حول العلاقات مع الكيان الصهيوني.

* اطلاعات ..

- الشرطة المصرية تقمع بشدة مظاهرات مناهضة للسيسي في مدينة السويس شرق مصر .

* ايران ..

- باريس تكذب ادعاءات واشنطن بشأن خزن حزب الله مواد كيمياوية في فرنسا .

* قدس ..

- الرئيس الافغاني يحث حركة طالبان على الالتزام بوقف اطلاق النار ./انتهى/