أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( رسائل من بيروت ) عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لبيروت قائلة.. هنية شارك في اجتماعات الفصائل والقوى الفلسطينية في هذه الزيارة كما التقى بسيد المقاومة في تطور بالغ الاهمية ..

( هذا التطور يتجسد في تأكيد قوى وتيارات المقاومة الاسلامية على توحيد مواقفها في مواجهة الكيان الصهيوني ومخطط التطبيع).

وذلك في الوقت الذي دخل فيه مسار التطبیع لمرحلة العلن اثر الاتفاق الخياني الذي ابرمته الامارات مع الكيان الصهيوني.

ان زيارة هنية للبنان ولقاءاته مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية و مع السيد حسن نصر الله عكست رسائل ترد بحزم على التطبيع , رسائل تعكس عزم جبهة المقاومة على التصدي لهذا المسارالخياني.

خراسان ..

- حمل مقال نشرته صحيف خراسان حول الاتفاق الاماراتي الصهيوني عنوان ( أبعد من التطبيع ) جاء فيه .. (يبدو ان البحرين تستعد بدورها وبعد الاتفاق الاماراتي الصهيوني لدخول هذا المعترك للاعتراف بالكيان الغاصب ) حيث تحدثت محافل اعلامية بتل ابيب عن مباحثات يجريها رئيس الموساد مع مسؤولين بحرينيين لاعداد الارضية لذلك .

والواقع هو ان مايحدث هو ابعد من مجرد تجرؤ بلدان رجعية على مد جسور ارتباط لاي سبب مع الكيان الغاصب , وابعد مما يربطه البعض باهداف ترامب الانتخابية فحسب, فما يحدث هو مخطط امريكي صهيوني واسع النطاق وبالغ الخطورة وعبرهذه النظم الرجعية للاستحواذ على المنطقة بفتح ابوابها على مصراعيها امام النفوذ الصهيوني وبعد وضع القضية الفلسطينية على رفوف النسيان واضعاف المقاومة ومحاصرتها بنظم لها علاقات وثيقة مع الكيان.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن (اعداد الحكومة الجزائرية للائحة تعديلات دستورية ) جاء فيه .. ( الجزائر مقبلة على اجراء استفتاء عام في الاول من نوفمبر المقبل على تعديلات دستورية واسعة النطاق ).

من بين هذه التعديلات وحسب محافل سياسية جزائرية , توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وكذلك حظر قيام الجيش باية عمليات خارج الحدود .

ويبدو ان هناك بنود دستورية جديدة ايضا ترتبط بتطوير الاقتصاد وبتحقيق مطالبات شعبية وحسب ما اشار اليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي بداية الطريق صادقت الحكومة الجزائرية على النسخة النهائية من لائحة التعديلات الدستورية لطرحها على البرلمان .

رسالت..

صحيفة رسالت كتبت في مقال لها بعنوان ( مظهر الذل مقابل امريكا ) عن ملابسات الاجتماع الذي جرى في واشنطن بين ترامب ورئيس جمهورية صربيا ورئيس وزراء كوسوفو قائلة.. ( ترامب اعلن عن عزم صربيا على نقل سفارتها بفلسطين المحتلة للقدس من دون اذن من الرئيس الصربي) الذي فوجئ تماما بالموقف امام عدسات الكاميرا في مشهد جسد اذلال كبير له ولبلاده بالتاكيد , ومشهد عكس مدى عنجهية التعامل الامريكي مع البلدان الدائرة في فلك واشنطن .

وقالت مصادر رسمية في بلغراد ان الرئيس الصربي شارك في ذلك الاجتماع لبحث موضوع تطبيع العلاقات مع جمهورية كوسوفو التي اعلنت انفصالها منذ سنوات عن يوغسلافيا السابقة من دون ان تعترف صربيا بها, وان موضوع نقل السفارة الصربية لم يطرح ابدا.

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( شرط سلمان للتعامل مع الشيطان) (الملك سلمان ملك السعودية اكد لترامب استعداد الرياض للاعتراف بالكيان الصهيوني بشرط تفعيل حل الدولتين ).

إن ما قاله الملك سلمان يعني ببساطة فتح الباب امام مسار الاعتراف بالكيان واقامة علاقات معه ويعني تكريس الرؤية التي تعتبر وجود الكيان حالة امر واقع ويجب الاذعان لها .

ان تاكيدات ملك السعودية لترامب في اتصال هاتفي جاءت بعد ايام من ابرام الامارات لاتفاق اقامة علاقات مع تل ابيب خلف مبرر ايقاف مخطط الضم وهومبرر نفاه نتنياهو تماما لتكون الحصيلة مجرد اتفاق خياني بامتياز لصالح الكيان.

كيهان...

نشرت صحيفة كيهان تقرير ا يتحدث عن صدور اول (بيان لجمعية الاماراتيين المناهضين للكيان الصهيوني ) ونقرأ فيه.. ( اعتبرت جمعية رفض التطبيع في الامارات الاتفاق الذي ابرمته ابو ظبي مع الكيان الصهيوني طعنة في الظهر ) ان تاسيس مثل هذه الجمعية يعكس اول رد فعل عملي مناهض لذلك الاتفاق الخياني في داخل الامارات نفسها .

هذه الجمعية التي تضم في عضويتها اسلاتذة جامعات ومثقفين وشخصيات علمية وثقافية وطلبة جامعات ابدت اسفها العميق ازاء تحرك ابو ظبي لافتتاح سفارة اماراتية بفلسطين المحتلة والسماح بافتتاح سفارة للكيان في الامارات .

حمايت ..

صحيفة حمايت سلطت الضوء في تقريرها ( تقدم بايدن على ترامب بنسبة 10 بالمئة ) على احدث استطلاع للرأي بامريكا, وجاء في التقرير ..( أكد موقع هيل الاخباري الامريكي ان احدث استطلاع في امريكا عكس تقدم بايدن بنسبة عشرة بالمئة على ترامب ).

وحسب هذا الموقع تميل جميع نتايج استطلاعات الراي لصالح المرشح الرئاسي الديمقراكي لكن مع ذلك تبقى نتائج الانتخابات مرهونة باحداث وتطورات الايام الاخيرة التي تسبق الانتخابات .