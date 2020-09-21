  1. السياسة
٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ م

اللواء باقري:

عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس

عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، "اننا عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس الذي يعتبر نقطة بيضاء ناصعة في تاريخ شعبا ونقله بأمانة الى الاجيال القادمة وعدم السماح بالمساس به".

واضاف اللواء باقري اليوم الاثنين في كلمة القاها في مراسم تكريم مليون من ابطال الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب النظام الصدامي على ايران 1980-1988): نعتبر صيانة حقبة الدفاع المقدس الذهبية في تاريخ بلدنا والدفاع عنها وظيفتنا.

واكد: اننا عازمون على حفظ وصيانة تاريخ الدفاع المقدس الذي يعتبر نقطة بيضاء ناصعة في تاريخ شعبنا ونقله بأمانة الى الاجيال القادمة وعدم السماح بالمساس به لانه مليئ بالانجازات التي سجلها ابطال هذا الشعب العظيم.

ويصادف يوم 21 ايلول الذكرى السنوية لبدأ الحرب المفروضة من جانب النظام الصدامي على ايران خلال اعوام 1980 الى1988 ويطلق عليها في ايران أسبوع الدفاع المقدس ./انتهى/

رمز الخبر 1907817

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