تسجيل 184 وفاة و3605 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاري أضافت في تصريح صحافي أدلت به اليوم حول آخر إحصاءات فيروس كورونا في البلاد، أضافت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 3605 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 432 ألفا و798 إصابة حتى الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى رقود 3948 مريضا في أقسام العناية المركز في المستشفيات، لافتة إلى تعافي 365 ألفا و846 مريضا حتى الآن من فيروس كورونا.

وأوضحت أنه جرى حتى الآن 3 ملايين و828 ألفا و330 اختبارا لتشخيص فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت لاري أن كل من محافظات طهران، وأصفهان، وقم، وآذربايجان الشرقية، وخراسان الجنوبية، وسمنان، وقزوين، ولرستان، وأردبيل، وخوزستان، وكرمانشاه، وكيلان، وبوشهر، وزنجان، وإيلام، وخراسان الرضوية، ومازندران، والبرز، وآذربايجان الغربية، ومركزي، وخراسان الشمالية، وهمدان، ويزد، تمر بوضعية حمراء من المرض.

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