وزير الصحة الإيراني: أكِنُّ حبا متميزا ومتفردا لقائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء خلال زيارة أجراها وزير الصحة الإيراني إلى مركز منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ولقائه مع رئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني هناك.

وأعلن نمكي خلال اللقاء عن التعاون الدؤوب بين اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مع وسائل الإعلام في البلاد، وقال: منذ بداية تفشي الفيروس تم اتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل خط دفاعي في البلاد من أجل مواجهة الفيروس المستجد، وذلك رغما على الحظر الأمريكي الجائر على الشعب الإيراني.

كما أشاد بالانسجام والتضامن اللذين شهدتهما البلاد خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، واصفا هذا التضامن بأنه يشبه فترة الحرب البعثیة – الإيرانية المفروضة.

وفي الختام، أعرب نمكي عن شكره وتقديره لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بسبب المساعي التي تبذلها هذه المنظمة لنشر جهود ومثابرة الطواقم الطبية في جميع أنحاء البلاد./انتهى/