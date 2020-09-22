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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٠٩ م

المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية: تم رصد 178حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية: تم رصد 178حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سيما سادات لاري" تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و178حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 363 الفا و737شخصا لغاية الآن.

وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3712 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 429 الفا و193شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 363 الفا و737شخصا لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,817 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,922 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و800 الفا و619 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1907854

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