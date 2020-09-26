فترة الثمان سنوات من الدفاع المقدس تشكل صفحة ذهبية في تاريخنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء موسوي خلال إجتماع ودي له اليوم السبت بجمع من القادة المخضرمين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف أن الدفاع المقدس كتاب سميك لم يتم بعد قراءة ولو صفحة واحدة منه.

وأحيى القائد العام للجيش الإيراني ذكرى شهداء الدفاع المقدس، والشهداء المدافعين عن المقدسات، والمدافعين عن الصحة.

وصرح اللواء موسوي: ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفخور وبفضل التضحيات والجهود الحثيثة للقادة والمجاهدين المخضرمين في ساحات الجهاد بات يرمز اليوم لعظمة واستقلال وطننا الحبيب.

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