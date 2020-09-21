يوميات الحرب المفروضة علی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة/الجزء الثالث

_ ادعاء الرئيس العراقي آنذاك بانهاء المعرکة في اسبوع

_ بدء معرکة غیر متکافئة مع الشعب الایراني المتحمس و الشجاع و الغیور علی مبادئه وقیمه وارضه وعرضه أتی الی المیدان ودافع عن شرفه وارض وطنه. دفاع استمر 2887 یوما علی مدار 8 سنوات في مساحة 1352 كم ولم تسمح القوات العسکریة و المدنیة ان یستولي المتعدي علی ارضه ولو بشبر واحد الا و قدحرره.

_ یوم بدء الحرب رسمیا في 22 سبتمبر رغم وجود مؤشرات کانت تدل علی حرب وشیکة ضد ایران بتنفیذ العراق، عملیات غیر منظمة خلال 15 شهرا ضد بلادنا

_ تکثیف قوات ایران الاستخباراتیة والبریة علی الحدود الغربیة والجنوبیة في محافظة خوزستان.

_ دعوة صدام أعضاء المجلس الوطني العراقي إلى اجتماع طارئ و تمزیق الاتفاق الجزائري امام كاميرات تلفزيون بغداد واصفا بلاده بالمالك المطلق لنهر اروند الذي سماه "شط العرب" والجزر الايرانية الثلاث التابعة للعرب في ليلة 17 سبتمبر 1959

_ فتح الجيش العراقي جبهة بطول 1200 كيلومتر في محافظات كرمانشاه وإيلام وخوزستان ، واستیراد 192 طائرة مقاتلة و 12 فرقة مشاة ومدرعات مجهزة و 30 لواء مستقل في31 سبتمبر ساعة 13:30 وامامه الفرقة 92 المدرعة ، اللواء 84 المشاة خرم آباد واللواء 37 المدرع من ایران وب50% من استعدادهم.

_ مقاومة القوات البرية للجيش الایراني، مدعومة بالسلاح الجوي بشجاعة ضد الجيش العراقي المدجج بالسلاح و مفاجاة العدو والدول المعادیة ومنع الجيش العراقي الغازي من مواصلة التقدم نحو الأهداف المحددة و ایقاف آلیته الحربیة.

_ مؤتمر صحفي للرئیس الامریکي "كارتر" في یوم بدء الحرب قائلا:"نأمل أن تعود السلطات الإيرانية إلى رشدها"مما دل علی دعم الولایات المتحدة للهجمات الجائرة.

_ تحلیق 192 طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية العراقية باتجاه أهدافها في إيران بروایة وفیق السامرائي وقول صدام: "سوف ينكسر ظهر إيران بعد نصف ساعة أخرى"

_ إبلاغ عن خبر تفجير مطار مهرآباد في طهران للجمهور الساعة 2:00 من ظهر يوم 22 سبتمبر.

_ قصف ست طائرات میغ عراقیة مناطق سکنیة في مدینة اسلام اباد واستشهاد اکثر من 50 مواطن

_ قصف مدرج مطار الأهواز بست طائرات ميغ عراقية في تمام الساعة 13:45 وإصابة عدد من الأشخاص.

_ قصف مطار تبریز و عدة نقاط من مدينة تبريز بـ 11 صاروخًا ب8 طائرات ميغ عراقية.

_ هجوم من قبل مقاتلين عراقيين علی مطار همدان وقاعدة النوجة الجوية

_ هجوم علی مطارات بوشهر وآبادان وكرمنشاه وسنندج وجزيرة مينو وأصفهان من قبل المقاتلين العراقيين.

_ وبالتزامن مع بدء العملية الجوية، هجوم القوات البرية العراقية من ثلاث جبهات، فيلق واحد في كل جبهة، مع تقدم الفيلق الأول من الجبهة الشمالية، والفيلق الثاني من الجبهة الوسطى، والفيلق الثالث من الجبهة الجنوبية.

_ اعلان آية الله السید علي الخامنئي ممثل الإمام الخميني في المجلس الأعلى للدفاع آنذاك: "لم نرغب في الهجوم حتى الان لكن جيش الجمهورية الاسلامية لن يتسامح مع عدوان هؤلاء البعثيين الدمى وسيعلم صدام درسا مريرا."

_ إسقاط 10 طائرات ميغ عراقية بید ابطال الجیش والحرس للجمهوریة الاسلامیة.

_ بدء الضربات الجوية الإيرانية علی قواعد عسکریة عراقیة بعد ساعة واحدة من الغزو العراقي ب140 طائزة حربیة عادت اکثرها الی بر الامان.

کانت الحرب المفروضة علی ايران بمبادرة النظام البعثي الصدامي و دعم دولي و تمویل عربي آنذاك من اکثر الحروب دمویة وتدمیرا في العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة وفي حینها کانت من اکثر الایام الملحمیة في تاریخ ایران الإسلامیة./انتهى/