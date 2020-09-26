إيران ستواصل استخدام التكنولوجيا النووية بعزم مضاعف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نشرت اليوم سلسلة من التغريدات على حسابها في "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتدمير الكامل للأسلحة النووية، قالت خلالها إن اليوم العالمي للتدمير الكامل للأسلحة النووية هو فرصة لإصلاح الفكر الاستبدادي العالمي فيما يتعلق بموضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووي.

وأضافت: "اليوم، لجأت دول كثيرة إلى استخدام الطاقة النووية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها أكبر تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف، مما يثبت شرعية حق استخدام هذه الطاقة للشعب الإيراني".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران وانطلاقا من الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، سوف تتابع برامجها العلمية في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والأدوية المشعة والنظائر المستقرة، بدقة وعزم مضاعفين، والعقوبات المفروضة على العلماء النوويين لن تؤثر على المبدأ الاستراتيجي للبرنامج النووي (الإيراني).

وجاء في التغريدات أيضا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما قال قائد الثورة الإسلامية لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، ولن تتازل أبدا عن حقوق شعبها في الاستخدام السلمي من الطاقة النووية.

/انتهى/