كلمة الرئيس روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة / تسجيل 178 حالة وفاة جديدة

روحاني: إيران أول دولة وقفت إلى جانب الشعب الكويتي في مواجهة صدام

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الثلاثاء في كلمته التي تم بثها عبر الفيديو في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن إيران أول دولة وقفت إلى جانب الشعب الكويتي في مواجهة صدام.

عبد اللهيان: النظام الأميركي بلطجيّ وكذاب

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده، أنّ العالم "أصبح أكثر اضطراباً بسبب أفعال واشنطن الأحاديّة وغير القانونيّة".

وزیر الصحة الإیراني یدشّن خمسة مشاریع صحیة غرب البلاد

دشن وزیر الصحة والعلاج والتعلیم الصحي ، سعید نمکي، الیوم الثلاثاء خمسة مشاریع صحیة في محافظة کرمانشاه غرب ایران.

الرئيس روحاني: ثمرة أربعين عاما من مقاومة الشعب الإيراني تتمثل في البصيرة ضد كيد الأعداء

صرح رئيس الجمهورية حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، ان ثمرة 40 عاما من المقاومة تتمثل في زيادة بصيرة الشعب الايراني المنجب للشهداء ضد هجوم الأعداء.

منظمة الطاقة النووية الايرانية: نهج البلطجة والنزعات الاحادية للولايات المتحدة لن يجدي نفعاً

اعتبرت منظمة الطاقة النووية الإيرانية ان نهج البلطجة والنزعات الاحادية للولايات المتحدة لن يجدي نفعاً مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع الشعب الايراني.

المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية: تم رصد 178حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في البلاد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سيما سادات لاري" تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و178حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 363 الفا و737شخصا لغاية الآن.