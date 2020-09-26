الخارجية الإيرانية: يجب على الشعوب الملتزمة دعم عالم خاليا من الأسلحة النووية

وبمناسبة اليوم العالمي لنزع السلاح النووي، كتبت وزارة الخارجية الايرانية سلسلة من التغريدات جاء فيها: أن اليوم العالمي لنزع الاسلحة النووية يمثل فرصة امام المجتمع الدولي ليؤكد مرة اخرى التزامه بنزع السلاح النووي كأولوية، وأننا نؤمن بعالم ينعم بالسلام والأمن وان لا تمتلك فيه اي دولة أسلحة دمار شامل.

وجاء في التغريدة أن اليوم العالمي للتدمير الكامل للأسلحة النووية هو فرصة للتأكيد مجددا على معارضتنا الكاملة لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومن المؤسف فإن تجاهل النظام الأمريكي للمعاهدات الدولية وخططه لتطوير أسلحة نووية جديدة جعل العالم أقرب إلى سباق تسلح جديد.

وأكدت وزارة الخارجية دور الكيان الصهيوني كأكبر تهديد في منطقتنا وصرحت : لا يزال الكيان ، الذي يمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، يمثل أكبر تهديد للسلام والأمن، ويمنع بدعم الولايات المتحدة من اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ما يتعين على الشعوب الملتزمة أن تدعم عالما خاليا من الأسلحة النووية./انتهى/