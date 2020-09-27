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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٠٠ م

الصحة الإيرانية تسجّل 3362 إصابة و195 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

الصحة الإيرانية تسجّل 3362 إصابة و195 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الیوم الأحد 446 الفا و 448حالة وبوفاة 195 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و589 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 3362 جدیدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 446 الفا و 448 حالة لغاية الان بينهم 4059 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ374 الفا  و170 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 195 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و589 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و932 الفا و571  اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

رمز الخبر 1907984

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