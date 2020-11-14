  1. المجتمع
١٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٠٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل وفاة 452 شخصا و11203 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا

تسجيل وفاة 452 شخصا و11203 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11203 اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و 452 حالة وفاة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين 749525 والمتعافين 552747 والمتوفين 41034 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  11203 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 749 الفا و525 شخصا ويكون 5642 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 552 الفا و 747 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي452 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 34 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 464 الفا و 191شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1909395

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي