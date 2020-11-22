وفاة 475 وإصابة نحو 14 ألف شخص بفيروس كورونا غضون الــ 24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و53 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 854 الفا و361 شخصا و 5796 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 603 الاف و 445شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 475 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 44 الفا و 802 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 788 الفا و 16 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/