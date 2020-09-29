وزارة الخارجية: إيران لن تسمح باستخدام اراضیها لنقل الأسلحة والذخیرة

جاء ذلك ردا على اخبار كاذبة روجت لها بعض وسائل الاعلام زعمت عبور اسلحة وتجهيزات عسكرية الى ارمينيا عبر الاراضي الايرانية.

واشار خطيب زادة الى ان ما يجري هو تبادل السلع المتعارفة بين ايران ودول المنطقة ، وهذا الامر متواصل وليس جديدا./انتهى/