ظريف: إيران مستعدة للتوسط للحد من التوترات بين أرمينيا وأذربيجان

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الجمعة هنأ ظريف نظيره الآذربيجاني لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وتباحث معه بشان الاشتباكات العسكرية الاخيرة التي وقعت بين جمهورية آذربيجان وارمينيا.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن الاسف لمصرع عدد من العسكريين خلال هذه الاشتباكات، معلنا من جديد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للوساطة وخفض حدة التوتر بين الطرفين.

يذكر ان الاشتباكات التي وقعت خلال الايام الاخيرة في منطقة تاووز الحدودية بين القوات العسكرية لجمهورية آذربيجان وارمينيا ادت الى مصرع واصابة عدد من جنود الطرفين.

ويفيد تقرير لوزارة الدفاع بجمهورية آذربيجان بان الاوضاع مازالت متوترة في هذه المنطقة الحدودية وكذلك في منطقة قرة باغ المتنازع عليها.