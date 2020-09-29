ايران تؤكد ضرورة ايجاد حل سلمي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا في إطار القانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" أكد على ضرورة ايجاد حل سلمي للنزاع المسلح الدائر بين البلدين الجارين اذربيجان وارمينيا.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال ربيعي اليوم "نحن نتابع عن كثب الصراع الأخير في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان، ولقرون عديدة كانت منطقة القوقاز تحت المظلة الموحدة للحضارة الإسلامية الإيرانية، أما بالنسبة الى جغرافية المنطقة، لكن منذ أن قام الاستعمار بتضخيم الاختلافات في الهوية، فقد تم تضييق القواسم المشتركة القائمة، وشهدنا عمليات مثل هندسة التكوين السكاني والتطهير العرقي والترحيل الجماعي".

واضاف: "نعتقد أن جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا ، بأخذهما العبر من التاريخ وعصر التعايش الحضاري في القرون التي سبقت الفترة الاستعمارية، وبالاعتماد على القواسم الثقافية المشتركة بينهما بامكانهما إيجاد حل سلمي لإعادة توطين المشردين والعودة إلى فترة ما قبل الاحتلال، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة في إرساء سلام دائم في هذه المنطقة".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية الى أن الجمهورية الإسلامية اكدت مرارا على ضرورة احترام السلام الإقليمي للمنطقة في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتابع: "كما نعتقد أن الخلاف بين البلدين الجارين، جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا له حل سلمي، وأن إيران وتركيا وروسيا يمكنها مساعدة الجارتين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل حل خلافاتهما سلميا./انتهى/