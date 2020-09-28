وصول أول ناقلة نفطية إيرانية إلى المياه الفنزويلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القناة التلفزيونية " بلومبرغ " أعلنت صباح اليوم الاثنين عن دخول أول ناقلة نفط إيرانية مكوّنه من ثلاث ناقلات وقود تحمل المشتقات النفطية إلى المياه الفنزويلية، وتأتي هذه الخطوة في رغم المساعي الأمريكية المناوئة لطهران وكاراكاس.

ودخلت الناقلة النفطية "فارست" التي تحمل العلم الإيراني الى المياه الفنزويلية في ساعة مبكرة من اليوم.

وصرّحت قناة " بلومبرغ "، أنه تم تحميل الناقلة النفطية الايرانية في غرب آسيا ودخلت المياه الفنزويلية بدون ازعاج.

وبحسب التصريحات فإن الناقلة الإيرانية في طريقها حاليا إلى مصفاة ميناء "ال باليتو".

وذكرت قناة بلومبرغ التلفزيونية أن الناقلة هي واحدة من ثلاث ناقلات تحمل كميات كبيرة من الوقود لفنزويلا تم إرسالها إلى أمريكا اللاتينية لإضعاف الجهود الأمريكية ضد كراكاس وطهران.

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