هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الحرير الأمريكية في اربيل

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر عراقية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الحرير الأمريكية في اربيل، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من داخل القاعدة.

هناك انباء متضاربة عن استهداف مقر حزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف اختصارا ب"بيجاك" في اربيل صاروخيا أو قاعدة الحرير الأمريكية.

تؤكد بعض المصادر عن إصابة ثلاث صواريخ بالاقل بقاعدة الحرير و نقل الجرحى بمروحيات عسكرية امريكية من الحرير إلى مستشفيات اربيل.

الجدير بالذكر ان قاعدة الحرير هي احدى القواعد العسكرية الامريكية وهي قاعدة متطورة مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة. وتقع قاعدة حرير في محافظة أربيل بمنطقة حرير بقضاء شقلاوة على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق.

وتعد هذه القاعدة أقرب قاعدة جوية أميركية من الحدود الإيرانية -115كم-، وتم استخدامها بداية من عام 2015.