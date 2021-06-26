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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:١٢ م

العراق؛

طائرات مسيرة تستهدف مواقع في أربيل أحدها قرب القنصلية الأمريكية

طائرات مسيرة تستهدف مواقع في أربيل أحدها قرب القنصلية الأمريكية

تعرضت قرية براغ التي تبعد 3 كلم فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل لهجوم بطائرات مسيّرة، صباح اليوم السبت، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن شبكة "رووداو" في أربيل، أفادت مصادر أمنية بوقوع هجوم على أربيل بالطائرات المسيرة، في تمام الساعة 1:30 ليلا من يوم السبت (26 حزيران 2021) على قرية براغ التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.

ووقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في محافظة اربيل، شُنّ هجومان مماثلان قرب منطقة كومسبان، وسيتم نشر بيان من قبل القوات الأمنية حول الهجمات الواقعة اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1915636
https://ar.mehrnews.com/news/1915636/

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