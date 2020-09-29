أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمين عام جامعة الدول العربية

واعتبر في بيان أن "أبو الغيط قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأييده لرؤية الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين ​الإمارات​ والبحرين من ناحية و​إسرائيل​ من الناحية الأخرى، أي أنه وافق على أن تكون ​القدس الشرقية​ المحتلة و​الحرم القدسي​ الشريف و​كنيسة القيامة​ تحت السيادة الإسرائيلية".

واعتبر عريقات ذلك "بمثابة الضوء الأخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل والتحالف معها أمنيا وعسكريا، بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءا من خرق ميثاق الجامعة وقراراتها ومبادرة السلام العربية".

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