محلل مصري: إسرائيل هي الرئيسة الحالية لجامعة الدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها: "رفض خمس دول عربية رئاسة جامعة الدول العربية سببه أن إسرائيل هي الرئيس الفعلي لكيان أنشأته بريطانيا لتجمع العرب بحظيره لتسوقهم".

وأضاف رفعت في تغريدته: مؤسسي الجامعة العربية لم يكونو خونة لكنهم تصرفوا بالحماس لا بالعقل والتاريخ أثبت أن غياب العقل (حتى مع حسن النية) يوصل للضياع كالخيانة تماما".

وباتت جامعة الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، في مرمى نيران انتقادات وسخرية ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب توالي اعتذارات أعضائها عن رئاسة دورتها الحالية.

ولحقت ليبيا مؤخرا بقطار المعتذرين عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، بعد تخلي فلسطين عن رئاستها، واعتذار كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان، وفق تقارير إعلامية.

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