  1. الإقتصاد
٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٥١ ص

البرلمان يمنح الثقة لمرشح وزارة الصناعة

البرلمان يمنح الثقة لمرشح وزارة الصناعة

صوت نواب مجلس الشورى الاسلامي على منح الثقة لمرشح وزارة الصناعة والمناجم والتجارة علي رضا رزم حسيني .

وحصل الوزير رزم حسيني على 175 صوتا اهلته لتولي منصب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة التي كان يديرها بالوكالة خلال الاشهر الماضية، فيما عارض 80 نائبا وامتنع 9 نواب عن التصويت من مجموع 264 نائبا حاضرا في الجلسة العلنية للمجلس اليوم الثلاثاء.

/انتهی/

رمز الخبر 1908055

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