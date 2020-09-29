البرلمان يمنح الثقة لمرشح وزارة الصناعة

وحصل الوزير رزم حسيني على 175 صوتا اهلته لتولي منصب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة التي كان يديرها بالوكالة خلال الاشهر الماضية، فيما عارض 80 نائبا وامتنع 9 نواب عن التصويت من مجموع 264 نائبا حاضرا في الجلسة العلنية للمجلس اليوم الثلاثاء.

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