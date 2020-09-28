اللواء موسوي: شبكة الدفاع الجوي الإيرانية هي المتفوقة في المنطقة/ تسجيل 195 حالة وفاة جديدة

اللواء موسوي: لا نستجدي أمننا من الآخرين/ شبكة الدفاع الجوي الإيرانية هي المتفوقة في المنطقة

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستجدي أمنها البحري من الآخرين، لافتا أن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية هي المتفوقة في المنطقة.

ظريف: الحظر الأميركي على ايران في ظل جائحة كورونا مثال على الإرهاب الطبي

وصف وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الحظر الاميركي على ايران في ظل جائحة كورونا بانه مثال على الإرهاب الطبي.

الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات الجارية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" الى وقف الاشتباكات بين يريفان وباكو، مؤكدا على استعداد طهران لتعبئة جميع طاقاتها لوقف اطلاق النار وبدء الحوار بين الجانبين.

برسبوليس إلى ربع نهائي دوري أبطال اسيا

ودع السد القطري بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام برسبوليس الإيراني، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد المدينة التعليمية، في إطار مواجهات دور الـ16.

الفیلم الايراني "خرامان" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان تركي

فاز الفيلم الايراني "خرامان" للمخرج آرش إسحاقي بجائزة افضل فيلم في مهرجان الزعفران الدولي للأفلام الوثائقية في تركيا.

الصحة الإيرانية تسجّل 3362 إصابة و195 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 446 الفا و 448 حالة وبوفاة 195 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و589 شخصا.