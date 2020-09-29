البرلمان العراقي يعتزم طرح ملف اخراج الأميركان مجددا

وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السياسية تتحرك باتجاه استضافة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لطرح ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق”.

وأضاف أن “قرار إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية ملزم وواجب التنفيذ وسيتم مناقشته مع كبار المسؤولين في الدولة العراقية خلال الجلسات القادمة”.

وتابع الزيادي، أن “هنالك اتفاق ورغبة وطنية على طرح الملف من جديد بعيدا عن الشخصيات التي افلست سياسيا واحرقت اوراقها ومازالت تبحث بشكل يومي عن شماعات بقاء المحتل لإظهار أنفسهم المدافعين عن الوجود العسكري الأمريكي”.