شمخاني: على أمريكا أن تستعد لتلقي الصفعات من شعوب المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وجه رسالة إلى المرجعية الدينية العليا وإلى الحكومة العراقية وكذلك الشعب العراقي الأبي وأشاد فيها بالمظاهرات المليونية التاريخية التي خرجت تندد بالوجود الأمريكي وتطالب بسيادة واستقلال العراق.

وأكد شمخاني في رسالته بأن الاغتيال الغاشم والجبان الذي تعرض له الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس يعتبر خطأ إستراتيجيا للإدارة الأمريكية، وأن العد العكسي منذ 3 يناير/ كانون الثاني، قد بدأ لخروج القوات الأمريكية من العراق.

وأشار إلى أن هذه التظاهرات المليونية تعكس دور العراق الريادي في عملية إخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وأوضح أن على الولايات المتحدة أن تستعد لتلقي الصفعات من شعوب المنطقة.