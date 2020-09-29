أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

ايران ..

صحيفة ايران اهتمت بتطورات ومستجدات الساحة العراقية وكتبت في مقالها ( امريكا ولغة تهديد الحكومة العراقية )... بومبيو هدد الرئيس العراقي في اتصال هاتفي باغلاق السفارة الامريكية ونقلها من بغداد الى مدينة اربيل مركز منطقة كردستان العراق .. ( ان بومبيو لم يهدد بقطع العلاقات في حالة استمرار الهجمات على السفارة الامريكية لان امريكا لا تفكر بالخروج من العراق)، بل هدد بنقل السفارة الى اربيل في تهديد مكشوف يستهدف تهميش الحكومة المركزية في بغداد والتلويح بشكل ضمني باحياء الميول الانفصالية في تهديد للسيادة الوطنية العراقية .

ان امريكا تريد اللعب بورقة اغلاق سفارتها في بغداد لدق اسفين بين الحكومة العراقية وقوى المقاومة .

آرمان ملي ...

- في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (قره باغ بؤرة ازمة اخرى) كتبت صحيفة آرمان ملي عن الاشتباكات الدامية الاخيرة بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا بمنطقة قرباغ قائلة ..( الصراع الاذربيجاني الارميني مستمر من عشرينيات القرن الماضي متخذا حالات حروب واشتباكات وفترات هدنة دون اي حل جذري ).

هذا الصراع تحول ومنذ ثلاثة عقود الى بؤرة ازمة تحمل خطر انزلاق قوى اقليمية ودولية فيه لتتقاطع مصالحها وتوجهاتها في منطقة القوقاز, وما يحدث اليوم بات ينذر بدخول هذه الازمة الى مرحلة ساخنة للغاية وما لم يتم التوصل لحل جذري لها .ان روسيا وتركيا لم تستطيعا التوصل الى تفاهم مشترك بشأن هذه الازمة , وخطورة المعارك الدائرة تزيد من احتمالات اتساع دائرة النار ومن هنا ابدت ايران استعدادها للتوسط لوقف اطلاق النار ولبدء مفاوضات جدية.

خراسان ..

حول موضوع احتمال اغلاق السفارة الامريكي ببغداد كتبت صحيفة خراسان بدورها في مقالها (ضجة سفارة بمساحة 42 هكتارا ) عن تهديدات واشنطن باغلاق سفارتها ببغداد ونقلها لمدينة اربيل بكردستان العراق وترى الصحيفة ان .. ( اغلاق السفارة الامريكية ونقلها لاربيل يعكس اصرارا امريكيا على البقاء عسكريا في العراق و تهديدا بتهميش الحكومة المركزية ببغداد).

وقد تستغل واشنطن ذريعة تعرض سفارتها لهجمات ترتبط في الاساس باتساع دائرة الغضب على استمرار التواجد العسكري الامريكي في الاراضي العراقية, لتصعيد الضغوط على الحكومة العراقية لدفعها للدخول في مواجهات مع قوى المقاومة , وليس من المستبعد ايضا ان تعمد امريكا خلال ذلك لتوجيه ضربات لقوى المقاومة ولاستهداف قيادات المقاومة بعمليات اغتيال.

سياست روز ..

تساءلت صحيفة سياست روز في مقالها ( ما الذي يحدث في مصر) عن طبيعة الاجواء السائدة في مصر في ظل اندلاع مظاهرات منذ ايام في هذا البلد , وترى الصحيفة .. ان المظاهرات التي تشهدها مصر منذ ايام تفجرت انطلاقا من اسباب معيشية بالتاكيد لتتحول بعدها لاحتجاجات غاضبة ضد نظام السيسي تطالب باقالته, والواقع هو، ( أن تزامن هذه المظاهرات مع مسار التطبيع الاماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني وتاييد السيسي له , اضفى بعدا سياسياعليها ).

وعكست بعض الشعارات المرفوعة هذا الواقع واستمرار رفض الشارع المصري للعلاقات مع هذا الكيان , ولكن هذا ليس كل شيئ على صعيد هذه الاحتجاجات, فهي لم تخلومن وجود بصمات للصراع الايدلوجي بين مصر وتركيا , والمتمثلة باستغلال جماعة الاخوان لمثل هذه الاحداث والاحتجاجات لتاجيج الاجواء ضد نظام السيسي.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن ( استمرار الهجمات على القوات الامريكية بالعراق ) عشية اغلاق السفارة الامريكية ببغداد , وذلك في مقال لها يحمل عنوانا بهذا المعنى جاء يه .. تزامنا مع تهديد امريكا باغلاق سفارتها ببغداد وقعت المزيد من الهجمات على مواقع وارتال عسكرية امريكية في مناطق مختلفة من العراق .. ( ان تزايد الهجمات على القوات الامريكية يجسد تصاعد الغضب في الشارع العراقي منذ اغتيال امريكا للشهيدين سليماني والمهندس).

فبعد تلك الجريمة الارهابية الجبانة تفجرت تظاهرات عارمة في العراق ضد التواجد العسكري الامريكي واقر البرلمان العراقي قانونا يطالب بخروج هذه القوات , ولكن امريكا تجاهلت كل ذلك واستخدمت شتى الاساليب للالتفاف على ذلك القرار وذلك لمواصلة استراتيجيتها الاقليمية باضعاف جبهة المقاومة.

اطلاعات ..

في مقالها ( النار التي لابد من اخمادها ) كتبت صحيفة اطلاعات عن الازمة الساخنة بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان,وحسب الصحيفة، ( هناك مجموعة عوامل وخلفيات تاریخیة ودينية وجغرافية وتقاطع للمصالح تقف وراء الخلافات الناشبة منذ عقود بين ارمينيا وآذربيجان).

وكل هذا صحيح ولكن هذا لا يعني ان المشكلة غير قابلة للحل فبقاء هذه المشكلة عالقة يعني بقاء النار تحت الرماد وهذا هو ما يحدث الان , فالتصعيد الحالي يحمل خطر نشوب حرب شاملة ودخول اطراف لهامصالحها الخاصة للمعترك ايضا الامر الذي سيحمل اخطارا داهمة على بلدان المنطقة والعالم.. ومن هنا ينبغي على البلدان المعنية بازمة قرباغ والتي تحمل هذه الازمة اخطارا مباشرة عليها ومن بينها ايران التحرك في اطار جهود مشتركة بالتعاون مع الامم المتحدة لاطفاء نيرانها قبل فوات الاوان .