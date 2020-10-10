أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت، بما في ذلك:

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، انسحاب أم حركة دعائية، عن تأكيد الرئيس الامريكي عزم واشنطن على سحب القوات الامريكية بالكامل من افغانستان بحلول العام الميلادي الجديد.

ونقرأ في الصحيفة .. السؤال هنا هو هل ان امريكا عازمة حقا على الخروج من افغانستان أم ان الموضوع مجرد كلام لاغراض انتخابية،ان التشكيك بمصداقية تصريحات ترامب هذه لا يرتبط بمناورات والاعيب ترامب الانتخابية فحسب بل بوعود امريكية لم تتحقق بشأن الانسحاب من افغانستان حتى في عهد اوباما.

ان امريكا اكدت مرارا قبل ذلك بان تواجدها العسكري بافغانستان يرتبط باستراتيجيات حلف الناتو مقابل روسيا وايران والصين , فما الذي تغير اليوم في هذا السياق؟ اذ لم يسمع احد ان ترامب نسق مع احد من الحلفاء بالناتو بشأن الانسحاب من افغانستان.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها، حركة فتح تلغي اتفاقياتها مع الكيان الصهيوني، قائلة .. حركة فتح الغت اتفاقياتها المبرمة مع الكيان الصهيوني في رد فلسطيني صريح على الاتفاقيات الخيانية بين الكيان والامارات والبحرين.

ان هذا التطور يعكس تبلور تحرك بالغ الاهمية في مسار توحيد القوى والفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة واحدة مقابل الكيان الصهيوني ومخططاته الاستيطانية ومقابل هجمة التطبيع الخيانية التي تحمل لواءها نظم عربية رجعية خلف ذرائع ومبررات مفضوحة ومتهرئة تماما.

ان موقف فتح هذا يأتي بعد رفض فلسطين تسلم رئاسة الجامعة العربية احتجاجا على رفض الاخيرة ادانة التطبيع مع الكيان الغاصب.

آرمان ملي ..

نشرت صحيفة آرمان ملي تقريرا حول توضيح روسيا لموقفها ازاء ازمة قره باغ , التقرير ينقل عن الكرملين قوله، التعهدات الروسية لارمينيا لا تشمل قره باغ، ونقرأ فيه .. المتحدث باسم الكرملين قال بصراحة ان منظمة معاهدة الامن الجماعي, وارمينيا عضو فيها لا تشمل منطقة قره باغ.

واوضح " ديمتري بسكوف " إن هذه المعاهدة لا تسمح باي عدوان على الاراضي الارمينية والمسألة هنا هي ان قرباغ تقع في جمهورية آذربيجان .

ان منظمة معاهدة الامن الجماعي تضم في عضويتها روسيا وارمينيا وروسيا البيضاء وكازخستان وقرقيزيا وطاجكستان كأعضاء اصليين والهند وصربيا كبلدين مرشحين .. ويرى مراقبون ان موسكو حددت بذلك موقفها بشأن ازمة قرباغ واجواء الترقب الخاصة بالموقف الروسي واحتمالات دخول موسكو على خط الازمة ميدانيا.

جوان ..

سلطت صحيفة جوان الضوء على الجديد على صعيد موقف روسيا ازاء ازمة قره باغ , وكتبت في مقالها، تحرك روسي لمفاوضات وقف لاطلاق النار بقره باغ.. المعارك مستمرة في قره باغ رغم كل جهود ايران وروسيا للتوسط بين آذربيجان وارمينيا , ويبدوا واضحا للعيان ان أنقرة ليست بوادي التهدئة او وقف اطلاق النار هناك.. إن الرئيس الروسي دعا طرفي النزاع للتفاوض بموسكو..ولكن آذربيجان طرحت شروطا بعدم الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها, من جانبها تتحرك تركيا نحو ارسال المزيد من السلاح لباكو.

الامر الذي سيزيد من تعقيدات الازمة خاصة مع توارد انباء عن ارسال انقرة مزيدا من المرتزقة واحتمال ارسالها لوحدات نظامية أيضا لقره باغ وكذلك وصول متطوعين يونانيين هذه المرة للقتال بقره باغ.

حمايت ..

اهتمت صحيفة حمايت بالتطورات التي تشهدها جمهورية قرقيزيا في آسيا الوسطى وكتبت في مقالها، تضارب المصالح القبلية وراء الاحداث بقرقيزيا...

قرقيزيا مجتمع قبلي بامتياز , وكل شيئ هناك من مراكز السلطة ومرورا بالتجارة والمال والاقتصاد مرتبط بالمعادلات والموازنات القبلية فلكل قبيلة مصالحها الخاصة وسهمها , كما ان المجتمعات القبلية تنقسم الى شمالية وجنوبية ,ففي عام 2017 وصل رئيس يمثل قبائل جنوبية للسلطة , ومالت كفة المصالح والثروة لصالح القبائل الجنوبية وما يحدث اليوم من شبه ثورة هو رفض القبائل الشمالية لهذه الحالة خلف ذريعة التشكيك بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز الجنوبيون بها وبمكافحة الفساد . وبالطبع القبائل الجنوبية تصرفت بهذا النحو ايضا عندما اقالت الرئيس الشمالي "عسكر اقايف" عام 2015 .

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن، ابداء الحرير رغبته للترشيح لرئاسة الوزراء, ونقرأ في الصحيفة .. صرح رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري انه قد يرشح نفسه لتولي منصب رئاسة الوزراء مرة اخرى.

الحريري الذي استقال من منصبه قبل تسعة اشهر تحت وطأة الاحتجاجات العامة برر هذا التغيير الكبير بموقف العهود برفض ترشح نفسه بالقول ان لا يريد ان يفقد اللبانيون الامل بامكانية الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.

تصريحات الحريري جاءت مع قرب بدء الرئيس الللبناني العماد ميشال عون مشاورات مع القوى السياسية لاختيار مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء ولتشكيل حكومة لبنانية جديدة.