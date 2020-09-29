رئيس المجلس السياسي للنجباء: يستهدفون الابرياء ليتهموا المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المجلس السياسي للنجباء "الاسدي" كتب في تغريدة له على تويتر أننا نرى أن الاصرار في تنفيذ هذه الهجمات يراد منها أن تنسب الى جهة بعينها "المقاومة" لتأليب الرأي العام تجاهها.

وقال مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن رئيس المجلس السياسي للحركة تمنى في تغريدته الاخيرة أن تنجلي الصورة الضبابية فيما يحاك من مؤامرة ونحن نعيش اجواء التصعيد والتوتر في المشهد العراقي.

وتابع الشيخ علي الاسدي أننا نرى أن الاصرار في تنفيذ هذه الهجمات يراد منها أن تنسب الى جهة بعينها "المقاومة" لتأليب الرأي العام تجاهها.

وختم قائلا: الغرابة الاكبر أن هذا الاستهداف يخطئ الهدف ويصيب المدنيين الابرياء كالعادة./انتهى/