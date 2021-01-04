لا نسمح بضياع دماء ضيف العراق... نعدكم بأشد انتقام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أکد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الاسدي في تصريح له على استمرار طريق قادة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف.

وأشار الشيخ الاسدي الى صبر الرأي العام وفصائل المقاومة، مصرحا لو لم تقم الحكومة بعمل جاد من اجل اخراج المحتلين من العراق، فان كلام الفصل سيكون لمجاهدي محور المقاومة.

کما أشار الى فشل احدى مخططات المندسين في الاجهزة الامنية.

واضاف: ان الوجود الاميركي مرفوض على المستوى الشعبي وهناك فصائل مقاومة مستحدثة تشكلت على اثر اغتيال قادة النصر وهذه الفصائل آلت على نفسها اخذ الثأر للقادة الشهداء وقد توالت الهجمات على الارتال العسكرية الاميركية.

المصدر: النجباء