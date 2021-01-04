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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٤٢ م

النجباء:

لا نسمح بضياع دماء ضيف العراق... نعدكم بأشد انتقام

لا نسمح بضياع دماء ضيف العراق... نعدكم بأشد انتقام

توعد الشيخ علي الاسدي قتلة الحاج قاسم و ابو مهدي بانتقام شديد، مصرحا أن الشهامة الاصيلة للشعب العراقي تأبى ان يعتدى على ضيفه وابنائه من قبل الغرباء المحتلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أکد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الاسدي في تصريح له على استمرار طريق قادة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف.

وأشار الشيخ الاسدي الى صبر الرأي العام وفصائل المقاومة، مصرحا لو لم تقم الحكومة بعمل جاد من اجل اخراج المحتلين من العراق، فان كلام الفصل سيكون لمجاهدي محور المقاومة.

کما أشار الى فشل احدى مخططات المندسين في الاجهزة الامنية.

واضاف: ان الوجود الاميركي مرفوض على المستوى الشعبي وهناك فصائل مقاومة مستحدثة تشكلت على اثر اغتيال قادة النصر وهذه الفصائل آلت على نفسها اخذ الثأر للقادة الشهداء وقد توالت الهجمات على الارتال العسكرية الاميركية.

المصدر: النجباء

رمز الخبر 1910714

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