الصدر للمشككين: انا ابن من هتف"كلا كلا اميركا"

وعاتب السيد مقتدى الصدر في البيان الذي اصدره هذا اليوم الذين شككوا بجهاده ضد الاحتلال الاميركي وقال بانه هو اول من قاوم الاحتلال وانه ابن من هتف من مسجد الكوفة "كلا كلا اميركا".

وقال السيد مقتدى الصدر انه حريص على سمعة المقاومة وان تبقى المقاومة "لاشرقية ولاغربية" ودعا السيد مقتدى الصدر المقاومين بان لايحولوا فوهات بنادقهم باتجاه صدور اخوتهم وشعبهم.

وقال السيد الصدر انه ليس ممن يهادن المحتل وانه تربى على هذا النهج ولن يحيد عنه. كما دعا الى انهاء التواجد العسكري للمحتل وتقنين وجوده الدبلوماسي.