لن تتجه أي رحلة جوية إلى العراق خلال مراسم الأربعين

أكد وزير الطرق وبناء المدن في ايران "محمد اسلامي"، انه بناء على قرار الجمهورية الاسلامية واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لن تباع اي تذاكر ولا يتم تسيير اي رحلة جوية خلال مراسم الاربعين الى العراق.