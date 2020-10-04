إيران تلغي جميع الرحلات الجوية الى تركيا حتى اشعار اخر

واوضحت الشركة الوطنية في بيان لها، انه فقط بعد ايام قليلة من اسئناف الرحلات الجوية للشركات الايرانية الى تركيا، يتم من جديد الاعلان عن توقف هذه الرحلات.
وعزا البيان، اسباب هذا القرار الى الاجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا.
/انتهى/
اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية اليوم الاحد الغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من ايران الى تركيا حتى اشعار اخر.
واوضحت الشركة الوطنية في بيان لها، انه فقط بعد ايام قليلة من اسئناف الرحلات الجوية للشركات الايرانية الى تركيا، يتم من جديد الاعلان عن توقف هذه الرحلات.
وعزا البيان، اسباب هذا القرار الى الاجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا.
/انتهى/
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