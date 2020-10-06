  1. السياسة
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٤٧ م

قائد القوة البرية الايرانية:

حدود البلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية

حدود البلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية

قال قائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، ان الحدود الغربية والجنوبية للبلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية، باستخدام المسيرات والكاميرات المتطورة والمستشعرات والبالونات.

وفي تصريحه للمراسلين، قال العميد كيومرث حيدري: على اعتاب الزيارة الاربعينية، فإن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد تحت السيطرة التامة باستخدام الطائرات المسيرة والكاميرات المتطورة والمستشعرات والبالونات.

وأضاف: بناء على إيعاز القائد العام للقوات المسلحة، فإننا مكلفون بالالتزام بأوامر وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتطبيقها.

وتابع العميد حيدري، في هذا العام وبسبب انتشار فايروس كورونا، فإن زيارة العتبات المقدسة غير متيسر، ولذلك علينا ان نتوجه بقلوبنا من البعد نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام وسائر العتبات المقدسة.

رمز الخبر 1908307

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